البكري يطمئن على حجاج فلسطين

مكة المكرمة/سما/

زار وزير الأوقاف والشؤون الدينية، رئيس بعثات الحج الفلسطينية الشيخ حاتم البكري، اليوم الأحد، حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، في مقر إقامتهم بمكة المكرمة.

والتقى الوزير البكري، يرافقه وكيل الوزارة حسام أبو الرب، وعدد من المدراء العامين، وطواقم الوزارة، عددا من حجاج المكرمة، واستمع منهم إلى ظروف إقامتهم وأوضاعهم، حيث أشادوا بالخدمات المقدمة لهم من المملكة العربية السعودية.

وقال البكري إن حجاج مكرمة خادم الحرمين يحظون برعاية شمولية من الحكومة السعودية التي تقدم لهم كافة الخدمات.

وأضاف: نحن راضون كل الرضا عن الخدمات المقدمة لهم، وهذا يدلل على مدى العلاقة المميزة بين السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والقيادة السياسية الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس.

وأشار إلى أن المكرمة تعبر عن مدى تأييد ودعم خادم الحرمين الشريفين للمواقف الفلسطينية وللأداء والنشاط السياسي الفلسطيني، والنشاط المتابع لمقارعة الاحتلال على الساحة الفلسطينية، وهذا يتمثل بدعم أهالي الأسرى والشهداء حتى يتمكنوا من أداء هذا الفريضة.

وقال البكري إن هذه المكرمة تمثل هذا البعد، وتدلل على أن للشعب الفلسطيني وقيادته السياسية مكانة في قلب المملكة العربية السعودية، آملاً من الله عز وجل أن يتوج حج ضيوف خادم الحرمين بكل قبول من الله وأن يعودوا لبلادهم وقد غفرت ذنوبهم، سائلا العلي القدير أن تبقى هذه البلاد سخاءً رخاءً عامرة بالفضل والعطاء، وعامرة بالإسلام والمسلمين، وأن تبقى بلد خير ومحبة ووئام وسلام.

بدوره، أكد مسؤول بعثة مكرمة خادم الحرمين، خليل قراجه الرفاعي، أن حجاج المكرمة بخير، وأدوا العمرة ويستعدون لأداء مناسك الحج، شاكرا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على إتاحة فرصة الحج لذوي الشهداء والأسرى والجرحى.