جنين: تكريم الأسير المحرر رياض ولد علي

جنين/سما/

كرم نادي الأسير في جنين، اليوم الأحد، الأسير المحرر رياض عبد الرحيم أحمد ولد علي من قرية صانور، الذي أفرج عنه يوم الخميس الماضي بعد أن أمضى 20 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك في التكريم منسق فصائل العمل الوطني، رئيس نادي الأسير في جنين راغب أبو دياك، ومنسق لجنة أهالي الأسرى علي أبو خضر، ومدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، والأسيران المحرران محمد عبيدي وأحمد أبو الرب.

وقال أبو دياك إن تكريم الأسير ولد علي يأتي في إطار الاهتمام والتقدير للأسرى المحررين، على ما قدموه للوطن ولأبنائه على مدار سنين الأسر في سجون الاحتلال.

بدوره، ثمن ولد علي هذه اللفتة الوطنية لنادي الأسير، ودوره المستمر في متابعة هموم ومعاناة وقضايا الأسرى وذويهم.