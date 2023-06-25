وزير الأوقاف يلتقي نظيره السعودي في مكة المكرمة

مكة المكرمة/سما/

التقى وزير الأوقاف والشؤون الدينية، رئيس بعثات الحج الفلسطينية الشيخ حاتم البكري، اليوم الأحد، مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ.

وخلال اللقاء، الذي عقد في مقر إقامة ضيوف خادم الحرمين الشريفين في مكة المكرمة، شكر الوزير البكري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على استضافة ألف حاج فلسطيني من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى.

وأشاد بما تقدمه المملكة العربية السعودية من خدمات لضيوف خادم الحرمين ولكل الحجاج، واعتبره دعما لفلسطين ونضالها المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره، تحدث الوزير آل الشيخ عن المملكة العربية السعودية باعتبارها رأس العالم الإسلامي، مؤكدا أن الإسلام دين عدل ومحبة ورحمة وسلام.

وقال إن خادم الحرمين الشريفين يستضيف 4951 حاجا، بينهم ألف فلسطيني، على نفقة المملكة، داعيا الله أن يحفظ فلسطين والفلسطينيين ويوحد كلمتهم.

وفي نهاية اللقاء، قدّم الوزير البكري للوزير آل الشيخ، درعا من خشب الزيتون عليه خارطة فلسطين وصورة قبة الصخرة المشرفة، وتطريزا فلسطينيا.