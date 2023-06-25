نتنياهو يشيد بـ"إحباط هجوم إيراني على أهداف إسرائيلية في قبرص"

القدس المحتلة/سما/

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بـ"إحباط هجوم إيراني على أهداف إسرائيلية في قبرص".



وقال مكتب نتنياهو، في بيان نقلته هيئة البث الإسرائيلية، أن "إسرائيل ترحب بإحباط الهجوم الإرهابي الإيراني في أراضي قبرص على أهداف إسرائيلية".



وأضاف البيان أن "إسرائيل تعمل في كل مكان بأساليب متنوعة من أجل حماية اليهود والإسرائيليين، وستواصل العمل على القضاء على الإرهاب الإيراني أينما أطل برأسه، بما في ذلك الأراضي الإيرانية".

وأعلنت السلطات القبرصية، صباح اليوم الأحد، إحباط عملية للحرس الثوري الإيراني كانت بصدد استهداف مواطنين إسرائيليين موجودين في البلاد.

وقالت صحيفة "فيل نيوز" القبرصية، نقلا عن مصادر لم تسمها، إنه "تم منع ارتكاب عمل إرهابي في أراضي جمهورية قبرص كان هدفه، حسب التقديرات، قتل مواطنين من أصل يهودي"، على حد قولها.



وأضافت الصحيفة أن "الجناة هم أجهزة المخابرات التي يبدو أنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني".