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قناة عبرية: "إسرائيل" تعتزم الموافقة على سفر سكان قطاع غزة إلى تركيا عبر مطار رامون

الأحد 25 يونيو 2023 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: "إسرائيل" تعتزم الموافقة على سفر سكان قطاع غزة إلى تركيا عبر مطار رامون



القدس المحتلة/سما/

ذكر تقرير صحافي، مساء اليوم، الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتزم الموافقة على سفر سكان في قطاع غزة إلى تركيا عبر مطار رامون الإسرائيلي في منطقة النقب.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، أن التوقعات تشير إلى أن أولى الرحلات التي قد تنقل غزيين من البلاد إلى تركيا، قد تنطلق في تموز/ يوليو المقبل.

وقالت إن ذلك منوط بموافقة الأجهزة الأمنية والمستوى السياسي في إسرائيل. وأشارت إلى أن الرحلة تأتي ضمن "برنامج تجريبي" قد يتم اعتماده لاحقا.

وبحسب التقرير فإن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعمل على فحص هذا المخطط والاستعداد لاحتمال إخضاع ركاب غزيين لإجراءات "فحص أمنية صارمة" قبل الصعود على متن الطائرة.


وادعى التقرير أن هناك تخطيطا بالفعل لإطلاق رحلتين لنقل فلسطينيين من مطار رامون إلى تركيا، في تموز/ يوليو المقبل.

ونقلت القناة عن مصادر زعمت أنها غزيّة، قولها إن الرحلات ستكون متاحة أمام سكان من قطاع غزة الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا، بموجب تصريح أمني خاص صادر عن سلطات الاحتلال.

وأضافت أن المسافرين الغزيين سيصلون إلى مطار رامون بواسطة "سيارة لنقل الركاب ستنطلق من معبر بيت حانون (إيرز)".

يذكر أن المسافرين من قطاع غزة إلى خارج البلاد ويحملون تصريحا للرحلات الخارجية، يتعين عليهم الوصول إلى إلى الأردن (عبر معبر الكرامة) قادمين من معبر بيت حانون، ومن ثم السفر إلى الخارج من مطار الملكة علياء في الأردن.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أطلقت برنامجا تجريبيا لسفر الفلسطينيين من مطار رامون إلى أوروبا، إثر ضغوط أميركية بهذا الشأن، وأول رحلة نظمت إلى لارنكا القبرصية في 22 آب/ أغسطس 2022.

#اسرائيل #قطاع غزة

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