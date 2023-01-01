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إعلام إسرائيلي: العثور على صواريخ في بيت حنينا موجهة للقدس أثناء "مسيرة الأعلام"

الأحد 25 يونيو 2023 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: العثور على صواريخ في بيت حنينا موجهة للقدس أثناء "مسيرة الأعلام"



القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر إسرائيلية، اليوم الأحد، أن جهاز "الشاباك" يحقق في "حادثة أمنية خطيرة"، وهي العثور على صاروخين بالتزامن مع فترة مسيرة الأعلام في القدس، بداية الشهر الحالي.

وقال موقع "يديعوت أحرنوت" تحت بند سمح بالنشر، إن صاروخًا قاعدته خالية من المتفجرات عُثر عليه في بيت حنينا شمالي القدس، خارج الجدار الفاصل، وتم اعتقال الفلسطيني عبد الحكيم محمد من بلدة عجول قضاء رام الله، مدعيًا أنه اعترف بنيته إطلاق الصاروخ بالفعل، وقال إنه كان يتصرف بمفرده.

ووفقاً للتحقيقات فقد تعلم بواطنة طريقة تصنيع المتفجرات عبر الانترنت إلا أنه فشل في تصنيع مادة دافعة للصاروخ وبالتالي فقد القدرة على إطلاقه.

وبحسب الشاباك فإن "قاعدة الصاروخ بدت قديمة ودون مواد متفجرة ويجري التحقيق في القضية التي وصفت بالخطيرة".

وبحسب قناة كان، فقد تم العثور على صاروخين وليس صاروخًا واحدًا، وتم العثور عليهما قرب الجدار الفاصل على أراضي بلدة بيت حنينا، موجهان باتجاه القدس.

والمعتقل هو عبد الحكيم محمد بواطنة، وتم اعتقاله على يد قوات خاصة في بداية شهر حزيران/يونيو الحالي.

#الشاباك الاسرائيلي

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