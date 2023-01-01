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العاهل الأردني يؤكد ضرورة إيقاف أية إجراءات إسرائيلية تقوض فرص تحقيق السلام

الأحد 25 يونيو 2023 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل الأردني يؤكد ضرورة إيقاف أية إجراءات إسرائيلية تقوض فرص تحقيق السلام



عمان/سما/

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، على "ضرورة إيقاف أية إجراءات إسرائيلية أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام".


وخلال استقباله مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا أ. ليف، شدد الملك عبدالله الثاني على "ضرورة العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".


وأكد العاهل الأردني على "أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية، وإيقاف أية إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام".

#ملك الاردن

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