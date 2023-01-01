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حماس تعقب على تصريحات نتنياهو بشأن تغيير المعادلة مع المقاومة

الأحد 25 يونيو 2023 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقب على تصريحات نتنياهو بشأن تغيير المعادلة مع المقاومة



غزة/سما/

عقبت حركة حماس، اليوم الأحد، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تغيير المعادلة مع المقاومة الفلسطينية.

وقال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع: "تصريحات نتنياهو بشأن تغيير المعادلة مع المقاومة الفلسطينية تمثل كذباً يسوقه على المجتمع الصهيوني ومحاولة لتقديم إنجازات وهمية 

وأضاف في تصريح صحفي: "عملية "عيلي" البطولية التي قدمت جواباً لتهديدات قادته وجيشه وقتل فيها 4 مستوطنين تفند خداعه لجمهوره وشعبه بتغيير المعادلة واستعادة حالة الردع ودليل على تصاعد المقاومة وتمددها بمختلف الوسائل

وأكد القانوع أن المقاومة الفلسطينية دخلت مساراً جديداً مع الاحتلال الصهيوني وهي قادرة على تنفيذ عمليات بطولية وتويجه ضربات قاسية له وذلك في إطار الدفاع عن شعبنا وأقصانا ومقدساتنا.

وفي وقت سابق زعم نتنياهو، خلال تصريحات له في جلسة الحكومة اليوم الأحد أنه "خلال عملية "حارس الأسوار" قمنا بتغيير المعادلة أمام منظمة حماس حيث أعدناها إلى الوراء عشر سنوات، وخلال عملية "درع وسهم" قمنا بتغيير المعادلة أمام الجهاد الإسلامي، حيث قضينا على قيادتها في غزة".

   

#حماس

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