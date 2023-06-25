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قناة عبرية تكشف عن تأثير النشاط المسلح في شمال الضفة على قدرات جيش الاحتلال

الأحد 25 يونيو 2023 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف عن تأثير النشاط المسلح في شمال الضفة على قدرات جيش الاحتلال



القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة كان العبرية مساء يوم الأحد النقاب عن التأثير السلبي للنشاط المسلح شمال الضفة الغربية على قدرات الجيش الإسرائيلي في باقي المناطق.

ووفقاً للقناة العبرية، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي إنه غير قادر على السيطرة على أعمال الشغب والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنين في القرى الفلسطينية بسبب النقص في القوى البشرية.

وبحسب الجيش فإن السبب الرئيس في نقص القوى البشرية هو النشاط العسكري المستمر لمواجهة موجة العمليات الفلسطينية في شمال الضفة.

وتشهد مناطق الضفة الغربية حالة من التوترات المستمرة في ظل تزايد هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية، فيما يرد الفلسطينيين بعمليات مسلحة ضد المصالح والأهداف الإسرائيلية.

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