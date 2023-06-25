11 ميدالية حصيلة نجوم وأبطال فلسطين بالأولمبياد الخاص برلين 2023

برلين/سما/

اختتم أبطال ونجوم فلسطين مشاركتهم، في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين 2023، بحصدهم 11 ميدالية ملونة.

وحقق أبطال فلسطين ما كان متوقعا منهم، وأنهوا مشاركتهم في البطولة المقرر أن تختتم اليوم الاحد، خلال حفل يقام في الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين، بالصعود لمنصات التتويج في عدد المشاركات، لعل أبرزها كان إحراز ذهبية كرة القدم بفوز منتخبنا في اللقاء النهائي على منتخب تايلاند بهدفين لهدف.

وعكس نجومنا صورة مشرفة عن رياضة لم تتلق الدعم المطلوب، ورغم ذلك استطاعوا رفع علم فلسطين عاليا، وتحقيق ما عجز عنه لاعبونا في مختلف مشاركاتهم، ما يؤكد ضرورة الرعاية بهم بصورة أكثر وتقديم الدعم اللازم لهم، وإقامة معسكرات خاصة للارتقاء أكثر وتحقيق أفضل من ذلك لأنهم يملكون قدرات كبيرة ويراهن عليهم.

القطاع الخاص غائب عن دعم هذه الفئة، إلا القليل الذي يقدم دعما ولكن ليس كما هو مطلوب، ما يتطلب منه ضرورة توسيع دعم هذه الفئة ودعمها لأنها تستحق منا كل الدعم، كما هو حال الاعلام الفلسطيني الذي لم يتناول انجازاتهم بالشكل المطلوب ولم يرتق لمستوى الحدث والنتائج المبهرة التي تحققت.