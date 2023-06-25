  1. الرئيسية
  2. الرياضة

11 ميدالية حصيلة نجوم وأبطال فلسطين بالأولمبياد الخاص برلين 2023

الأحد 25 يونيو 2023 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
11 ميدالية حصيلة نجوم وأبطال فلسطين بالأولمبياد الخاص برلين 2023



برلين/سما/

 اختتم أبطال ونجوم فلسطين مشاركتهم، في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين 2023، بحصدهم 11 ميدالية ملونة.

وحقق أبطال فلسطين ما كان متوقعا منهم، وأنهوا مشاركتهم في البطولة المقرر أن تختتم اليوم الاحد، خلال حفل يقام في الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين، بالصعود لمنصات التتويج في عدد المشاركات، لعل أبرزها كان إحراز ذهبية كرة القدم بفوز منتخبنا في اللقاء النهائي على منتخب تايلاند بهدفين لهدف.

وعكس نجومنا صورة مشرفة عن رياضة لم تتلق الدعم المطلوب، ورغم ذلك استطاعوا رفع علم فلسطين عاليا، وتحقيق ما عجز عنه لاعبونا في مختلف مشاركاتهم، ما يؤكد ضرورة الرعاية بهم بصورة أكثر وتقديم الدعم اللازم لهم، وإقامة معسكرات خاصة للارتقاء أكثر وتحقيق أفضل من ذلك لأنهم يملكون قدرات كبيرة ويراهن عليهم.

القطاع الخاص غائب عن دعم هذه الفئة، إلا القليل الذي يقدم دعما ولكن ليس كما هو مطلوب، ما يتطلب منه ضرورة توسيع دعم هذه الفئة ودعمها لأنها تستحق منا كل الدعم، كما هو حال الاعلام الفلسطيني الذي لم يتناول انجازاتهم بالشكل المطلوب ولم يرتق لمستوى الحدث والنتائج المبهرة التي تحققت.

#برلين

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تزعم: الأردن يعتقل 4 أشخاص هربوا السلاح للضفة بتوجيهات من الرجل الثاني في حماس

قائد فاغنر إلى بيلاروسيا.. الكرملين يكشف تفاصيل التسوية

"فاغنر" توقف تمردها العسكري بوساطة بيلاروسية

كتائب القسام: استخدام الاحتلال للطائرات بالضفة هو بداية نهاية وجوده

نتنياهو يرجئ أعمال بناء التوربينات في الجولان المحتل وبن غفير يرد

قرار هام من واشنطن حول الأحداث في روسيا

بعد وقف التمرد المسلح : مقاتلو فاغنر غادروا روستوف

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: قمنا بتغيير المعادلة أمام "حماس" و"الجهاد"

غزة: آخر مستجدات صرف مخصصات التنمية الإجتماعية

BJoLrXk82_0_313_3000_1688_0_x-large

حالة من القلق تسود صفوف المستوطنین بسبب "خيام" حزب الله

photo_2023-06-25_13-36-51

"أبوي أحلى شهيد".. طفلة الشهيد طارق إدريس تثير تفاعلا واسعا (شاهد)

السور-الواقي-750x430

تحذيرات إسرائيلية من حملة "سور واق" ثانية: تل أبيب يمكن أن تغرق في الوحل الفلسطيني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية