  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الفرنسيون غاضبون من تصريح ماكرون حول بوتين

الأحد 25 يونيو 2023 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفرنسيون غاضبون من تصريح ماكرون حول بوتين



وكالات/سما/

انتقد قراء صحيفة Le Figaro بشدة، تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول أن "الهجوم الأوكراني المضاد يهدف إلى إجبار الرئيس بوتين على تقديم التنازلات والعودة إلى طاولة المفاوضات".


وكتب قارئ: "من أجل إجراء المفاوضات يجب أن تكونوا قادرين على إجراء هذه المفاوضات، وأنتم بدلا من ذلك تقومون بصب الزيت على النار كل يوم. هذا هو الجنون".

وأيده قارئ آخر: "الجيش الروسي يمزق الجيش الأوكراني، ولذلك فإن زيلينسكي هو الذي سيحتاج على الأرجح إلى العودة إلى طاولة المفاوضات".

وأشار ثالث إلى أن "الجانب الروسي لم يتخل عن إجراء المفاوضات".

وقال آخر إن "ماكرون لم يفهم شيئا"، وأن "الأوكرانيين هم من يحتاجون إلى المفاوضات".

وتابع خامس: "لم يفت الأوان على الاستقالة وعدم إهانة الفرنسيين".

كما حث قراء الصحيفة الرئيس ماكرون على "محاولة تسوية النزاع وليس معارضة روسيا".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا أن موسكو لم تتخل عن المفاوضات خلافا لكييف، وذكّر بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقع مرسوما يخطر إجراء أي مفاوضات مع روسيا.

#فرنسا #بوتين

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تزعم: الأردن يعتقل 4 أشخاص هربوا السلاح للضفة بتوجيهات من الرجل الثاني في حماس

قائد فاغنر إلى بيلاروسيا.. الكرملين يكشف تفاصيل التسوية

"فاغنر" توقف تمردها العسكري بوساطة بيلاروسية

ميدل إيست آي: هكذا تحولت إجازة أسر فلسطينية أمريكية في ترمسعيا إلى "كابوس"

كتائب القسام: استخدام الاحتلال للطائرات بالضفة هو بداية نهاية وجوده

نتنياهو يرجئ أعمال بناء التوربينات في الجولان المحتل وبن غفير يرد

قرار هام من واشنطن حول الأحداث في روسيا

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: قمنا بتغيير المعادلة أمام "حماس" و"الجهاد"

غزة: آخر مستجدات صرف مخصصات التنمية الإجتماعية

BJoLrXk82_0_313_3000_1688_0_x-large

حالة من القلق تسود صفوف المستوطنین بسبب "خيام" حزب الله

photo_2023-06-25_13-36-51

"أبوي أحلى شهيد".. طفلة الشهيد طارق إدريس تثير تفاعلا واسعا (شاهد)

السور-الواقي-750x430

تحذيرات إسرائيلية من حملة "سور واق" ثانية: تل أبيب يمكن أن تغرق في الوحل الفلسطيني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية