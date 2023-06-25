نتنياهو: قمنا بتغيير المعادلة أمام "حماس" و"الجهاد"

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء يوم الأحد، أنه سمح للجيش باستخدام كافة الأدوات المتاحة من أجل توفير الأمن للمستوطنين.

وأضاف نتنياهو خلال تصريحات له في جلسة الحكومة، أن سياسة إسرائيل حازمة أمام المسلحين والفصائل في غزة، وسنفعل كل شيء للدفاع عن المواطنين.

وزعم نتنياهو، "خلال عملية "حارس الأسوار" قمنا بتغيير المعادلة أمام منظمة حماس حيث أعدناها إلى الوراء عشر سنوات، وخلال عملية "درع وسهم" قمنا بتغيير المعادلة أمام الجهاد الإسلامي، حيث قضينا على قيادتها في غزة".

وأشار نتنياهو إلى استهداف مجموعة من المسلحين في جنين بواسطة طائرة مسيرة، بانه نذير لما ستؤول إليه الأمور مستقبلاً، على حد وصفه.