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جيش الاحتلال يحظر سفر جنوده لروسيا وبيلاروسيا

الأحد 25 يونيو 2023 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يحظر سفر جنوده لروسيا وبيلاروسيا



القدس المحتلة/سما/

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأحد أن القيادة العسكرية الإسرائيلية أصدرت قارا بمنع سفر الجنود والضباط الإسرائيليين إلى روسيا وبيلاروسيا اعتبارًا من اليوم، وحتى إشعار آخر.

ووفقاً للإذاعة الجيش  يأتي ذلك على إثر الأحداث التي حصلت في روسيا بالساعات الأخيرة، حيث قامت مجموعة مسلحة تدعى "فاغنر" شبه العسكرية وسيطرت على مواقع عسكرية ثم اتجهت نحو العاصمة موسكو في محاولة للإطاحة بالقيادة العسكرية قبل أن تعلن تراجعها في ما بعد بوساطة بيلاروسيا.

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية المواطنين من السفر إلى روسيا، فيما طالبت المقيمين هناك بالنظر في ضرورة إقامتهم وعدم الاقتراب من المناطق المتوترة.

#اسرائيل #روسيا #بيلاروسيا #الجيش الاسرائيلي

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