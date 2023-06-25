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غزة: آخر مستجدات صرف مخصصات التنمية الإجتماعية

الأحد 25 يونيو 2023 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: آخر مستجدات صرف مخصصات التنمية الإجتماعية



غزة/سما/

أكد المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية بغزة، لؤي المدهون، اليوم الأحد 26/6/2023، أن وزارة التنمية تعمل منذُ أسابيع على تجهيز ملفات وأسماء المستفيدين من المخصصات الشؤون والمدرجة على برنامج التحويلات النقدية حتى تتمكن من صرف المساعدات المالية، قبل عيد الأضحى المبارك 2023.

وقال المدهون، في تصريح صحفي: إن "وزير التنمية، أحمد المجدلاني، يعمل مع جميع الأطراف من أجل تسريع عملية صرف المساعدات النقدية لمستفيدي الشؤون، بحيث تصرف قبل أيام العيد".

وأضاف أنه حال لم تصرف شيكات الشؤون قبل العيد، سيتم صرفها بعد انتهائه مباشرةً، موضحًا أن عملية الصرف مرتبطة بإمكانات وزارة المالية أي موازنة السلطة.

وأوضح المدهون، أن قرار صرف المخصصات هو من وزارة المالية في رام الله، فقط.

وأشار المدهون، إلى عدم وجود إضافات لأسماء جديدة في هذه الدفعة الجديدة، كما أن الأسماء المحجوبة هي حجب مؤقت، أي يمكن إرجاعهم في دفعات تالية.

وبخصوص الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن صرف سلفة بقيمة 150 دولاراً لمستفيدي الشؤون غدًا، نفى المدهون هذه الأخبار داعيًا المواطنين بتحري المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية.       

ويستفيد من مخصصات الشؤون في القطاع المحاصر، نحو 79 ألف أسرة، وتعاني من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية.

#غزة

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