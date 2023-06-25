حالة من القلق تسود صفوف المستوطنین بسبب "خيام" حزب الله

القدس المحتلة

قال مسؤول إسرائيلي بارز، اليوم الأحد، إن الحدود مع "حزب الله" اللبناني هي الأكثر سخونة وخطورة على البلاد، مقارنة بالحدود مع سوريا، على حد قوله.



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأحد، عن موشيه دافيدوفيتش، رئيس ما يسمى بـ"منتدى مستوطنات خط المواجهة على الحدود الشمالية"، أن هناك حالة من القلق تسود المنطقة الشمالية الإسرائيلية جراء التطورات الأخيرة على الحدود مع لبنان.

وأفاد المسؤول الإسرائيلي بأن حالة القلق التي تسود صفوف المستوطنين الإسرائيلية في المنطقة الشمالية، تعود إلى "الخيام" التي أقامها "حزب الله" اللبنانية داخل الحدود "الإسرائيلية"، وأن عدم إزالة هذه الخيام من قبل قوات الجيش يعني أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية ليست جاهزة لأي حروب مستقبلية.



وناشد موشيه دافيدوفيتش، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، زيارة المنطقة الحدودية لبلاده مع لبنان، زيارة عاجلة، للاطلاع على ما يجري في هذه المنطقة، وإطلاع المستوطنين فيها على سبب اتباع سياسة ضبط النفس أمام "خيام" "حزب الله" اللبناني.





وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الخميس الماضي، إبلاغ قوات حفظ السلام في جنوب لبنان بشأن خيمتي "حزب الله"، مهددا بإزالتهما بنفسه في حال أصر الحزب على بقائهما.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، إن "الجيش الإسرائيلي سيحاول أولا الاستفادة من تدخل قوات الأمم المتحدة لتسوية الأمر بجهودها"، محذرا: "إذا لم ينجح الحوار فسنزيل الخيام وسيزول التهديد".



وكانت إسرائيل قد وجهت شكوى إلى الأمم المتحدة، محذرةً من أنها ستستخدم القوة العسكرية لإخلاء موقعين، قالت إن "حزب الله اللبناني أقامهما داخل الأراضي الإسرائيلية".



وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "إسرائيل أشارت في رسالتها إلى الموقعين اللذين أقامهما "حزب الله" اللبناني في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا"، وهي المنطقة التي تعتبرها إسرائيل جزءًا من الجولان السوري المحتل، ربطًا بقرار ضم الجولان المحتل إلى إسرائيل".



وبحسب الرسالة، فإنه "ما لم يخل "حزب الله" الموقعين، فإن الجيش الإسرائيلي سيبادر بنفسه إلى إخلائهما بالقوة، وذلك بعد أسبوعين من وساطات قامت بها عواصم أوروبية على تواصل مع حزب الله في لبنان".





وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حضر مناقشات داخل الكنيست حول التهديدات التي يمثلها "حزب الله" على حدود إسرائيل الشمالية، حيث شارك في المناقشات داخل لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، حسبما ذكر موقع "إي - 24" الإسرائيلي.



وقال الموقع إن النقاشات تحدثت عن قيام عناصر تابعة لـ"حزب الله" بالتسلل إلى الأراضي الإسرائيلية (في إشارة إلى الأراضي اللبنانية المحتلة) عبر مزارع شبعا، وأقامت موقعا عسكريا فيها".



ولفت الموقع إلى أن بعض أعضاء الكنيست هم الذين أثاروا هذا الأمر، معتبرين أنها واقعة غير عادية وخطيرة تحدث على حدود البلاد الشمالية.



ولفت التقرير إلى أن عناصر "حزب الله" أقامت موقعا تابعا لها في مواجهة موقع جنود إسرائيليين، بينما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه يجري التعامل مع هذا الأمر.