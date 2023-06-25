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واشنطن تطالب بمحاكمة "مثيري الإرهاب" من المستوطنين في القرى الفلسطينية

الأحد 25 يونيو 2023 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تطالب بمحاكمة "مثيري الإرهاب" من المستوطنين في القرى الفلسطينية



القدس المحتلة/سما/

أجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي، دعا من خلاله إلى محاكمة "مثيري الشغب والإرهاب" في القرى الفلسطينية.


وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، بأن سوليفان قد أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي هنغبي، وتوقع منه أن تقوم إسرائيل بمحاكمة المستوطنين المثيرين للشغب والإرهاب في القرى الفلسطينية.

ومن جانبه، أفاد تساحي هنغبي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أدان أعمال "الإرهاب والشغب" من قبل المستوطنين في الداخل الفلسطيني، وأن تل أبيب بصدد تحديد المسؤولين عن انتهاك القانون وتقديمهم للعدالة.


وكانت وسائل إعلام قد أفادت بأن سوليفان قد أجرى، أكثر من مرة، اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي، تساحي هنغبي، طالبه خلالها باتخاذ المزيد من الخطوات لاستعادة الهدوء بين الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني في أعقاب "زيادة العنف في الآونة الأخيرة".

#امريكا اسرائيل #المستوطنين

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