  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"إسرائيل: المصادقة على مشروع قانون لحل نقابة المحامين

الأحد 25 يونيو 2023 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل: المصادقة على مشروع قانون لحل نقابة المحامين



القدس المحتلة/سما/

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع اليوم، الأحد، على مشروع قانون يقضي بحل نقابة المحامين، وذلك بعد أسبوع من انتخاب المحامي عَميت بيخر رئيسا للنقابة. ويعلن بيخر معارضته الشديدة لخطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء.

وقدم مشروع القانون عضو الكنيست حانوخ ميليفسكي، من حزب الليكود. وقررت اللجنة الوزارية أن يتم دفع إجراءات سن مشروع القانون بمصادقة وزارتي القضاء والمالية.

ويقضي مشروع القانون بتحويل نقابة المحامين إلى هيئة تطوعية. ولنقابة المحامين عضوين بين تسعة أعضاء في لجنة تعيين القضاة.

وكان رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، قد قال في وقت سابق إنه "لا يفترض أن تكون نقابة المحامين جزءا من لجنة تعيين القضاة، ومن دون علاقة مع نتائج انتخابات النقابة".


وفاز بيخر برئاسة نقابة المحامين بأغلبية 73% في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي، والتي اعتبر خلالها أنه مرشح أحزاب المعارضة بما يتعلق بخطة إضعاف جهاز القضاء، مقابل حصول رئيس النقابة السابق، إيفي نافيه، على 19% من الأصوات. واعتبر نافيه مرشحا مريحا للائتلاف بخصوص إضعاف القضاء.

وبسبب هذا الاصطفاف، شارك 51% من أعضاء النقابة في الانتخابات الأخيرة، وهذه ضعف نسبة المشاركة في انتخابات سابقة.

#نقابة المحامين اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تزعم: الأردن يعتقل 4 أشخاص هربوا السلاح للضفة بتوجيهات من الرجل الثاني في حماس

قائد فاغنر إلى بيلاروسيا.. الكرملين يكشف تفاصيل التسوية

"فاغنر" توقف تمردها العسكري بوساطة بيلاروسية

ميدل إيست آي: هكذا تحولت إجازة أسر فلسطينية أمريكية في ترمسعيا إلى "كابوس"

كتائب القسام: استخدام الاحتلال للطائرات بالضفة هو بداية نهاية وجوده

نتنياهو يرجئ أعمال بناء التوربينات في الجولان المحتل وبن غفير يرد

قرار هام من واشنطن حول الأحداث في روسيا

الأخبار الرئيسية

BJoLrXk82_0_313_3000_1688_0_x-large

حالة من القلق تسود صفوف المستوطنین بسبب "خيام" حزب الله

واشنطن تطالب بمحاكمة "مثيري الإرهاب" من المستوطنين في القرى الفلسطينية

photo_2023-06-25_13-36-51

"أبوي أحلى شهيد".. طفلة الشهيد طارق إدريس تثير تفاعلا واسعا (شاهد)

السور-الواقي-750x430

تحذيرات إسرائيلية من حملة "سور واق" ثانية: تل أبيب يمكن أن تغرق في الوحل الفلسطيني

لابيد يحذر من انهيار "المجتمع الإسرائيلي وتدهور الاقتصاد"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية