"الاقتصاد" بغزة تحذر من التعامل مع هذه الشركة "الوهمية"

غزة/سما/

حذرت وزارة الاقتصاد الوطني، الأحد، المواطنين في قطاع غزة من التعامل مع شركة باسم "بنك وايت انترناشونال".

وقالت الوزارة في بيان لها: "نهيب بجميع المواطنين في قطاع غزة بعدم التعامل مع هذه الشركة الوهمية التي تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرة إلى أن البنك بأنه يقوم بمنح قروض مقابل عمولة تدفع قبل منح القرض، وأنه يقوم بعمليات تحويلات مالية داخلية وخارجية وغيره من العمليات غير المضمونة لأنها تتم عبر منصات إلكترونية وهمية.

وأوضحت الوزارة أن هذا البنك يعمل في الخارج ويستهدف المواطنين في قطاع غزة من خلال الإعلانات الممولة الموجهة للقطاع.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الحفاظ على أموالهم من النصب والاحتيال وعدم متابعة المنصات الالكترونية الوهمية واتباع السُبل المشروعة لاستثمار أموالهم استثماراً آمناً.