  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"أبوي أحلى شهيد".. طفلة الشهيد طارق إدريس تثير تفاعلا واسعا (شاهد)

الأحد 25 يونيو 2023 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أبوي أحلى شهيد".. طفلة الشهيد طارق إدريس تثير تفاعلا واسعا (شاهد)



نابلس/سما/

هتفت طفلة الشهيد الفلسطيني، طارق إدريس (39 عاما) خلال تشييعه إلى مقبرة مخيم عسكر شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وأثارت تفاعلا واسعا.


وخرجت جماهير كبيرة في تشييع إدريس الذي استشهد بنيران قوات الاحتلال فجر الجمعة الماضي، منددين بالاعتداءات الأخيرة من قوات الاحتلال والمستوطنين على المدن والبلدات الفلسطينية.


وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن "طارق إدريس، استشهد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال فجر الجمعة في نابلس".

وأشارت إلى أن إدريس "كان قد أدخل إلى المستشفى العربي التخصصي بنابلس مصابا برصاصة في البطن".


 

وأصيب عدد من الفلسطينيين خلال الأيام الماضية، في هجمات لمستوطنين، وأحرقت سيارات وممتلكات للفلسطينيين على مرأى من قوات الاحتلال التي رافقت المستوطنين.

وتشهد الضفة الغربية منذ الثلاثاء الماضي، تصاعدا في التوتر أسفر عن استشهاد 13 فلسطينيا، ومقتل 4 إسرائيليين.

على جانب آخر، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الجمعة، إلى "إطلاق العنان لإقامة مزيد من البؤر الاستيطانية غير الشرعية بالضفة الغربية، وشن عملية عسكرية واسعة يتم خلالها القضاء على آلاف الفلسطينيين إذا لزم الأمر".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بن غفير خلال زيارته لبؤرة "إفياتار" الاستيطانية، فوق جبل صبيح في بلدة بيتا جنوبي نابلس شمال الضفة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال بن غفير، وهو رئيس حزب "قوة يهودية" المتطرف: "موقفي معروف، وأنا أمنحكم دعما كاملا ومطلقا لكني أريد أكثر بكثير من المستوطنة هنا، وينبغي أن تكون هنا مستوطنة كاملة، وليس هنا فقط وإنما في جميع التلال من حولنا".

#نابلس #الشهيد طارق ادريس

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تزعم: الأردن يعتقل 4 أشخاص هربوا السلاح للضفة بتوجيهات من الرجل الثاني في حماس

قائد فاغنر إلى بيلاروسيا.. الكرملين يكشف تفاصيل التسوية

"فاغنر" توقف تمردها العسكري بوساطة بيلاروسية

ميدل إيست آي: هكذا تحولت إجازة أسر فلسطينية أمريكية في ترمسعيا إلى "كابوس"

كتائب القسام: استخدام الاحتلال للطائرات بالضفة هو بداية نهاية وجوده

نتنياهو يرجئ أعمال بناء التوربينات في الجولان المحتل وبن غفير يرد

بوتين: أمر واحد لا يمكن أن أسامح عليه (فيديو)

الأخبار الرئيسية

BJoLrXk82_0_313_3000_1688_0_x-large

حالة من القلق تسود صفوف المستوطنین بسبب "خيام" حزب الله

واشنطن تطالب بمحاكمة "مثيري الإرهاب" من المستوطنين في القرى الفلسطينية

السور-الواقي-750x430

تحذيرات إسرائيلية من حملة "سور واق" ثانية: تل أبيب يمكن أن تغرق في الوحل الفلسطيني

لابيد يحذر من انهيار "المجتمع الإسرائيلي وتدهور الاقتصاد"

ادارة بايدن تعلّق دعم المشاريع في مستوطنات الضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية