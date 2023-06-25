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الرئيس يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى فلسطين

الأحد 25 يونيو 2023 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى فلسطين



رام الله/سما/

 تقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، أوراق اعتماد أربعة من السفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين، والمقيمين في جمهورية مصر العربية.

حيث تقبل سيادته في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أوراق اعتماد السفراء: نغوين هوي زونغ سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية، وأبو بكر ديالو سفير جمهورية مالي، وميروسلاف تشيستوفيتش سفير جمهورية صربيا، ومانويل جتفيير دييز جمهورية كوبا.

 وتمت مراسم تقديم أوراق اعتمادهم عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، بمقر سفارة دولة فلسطين في العاصمة المصرية القاهرة.

وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وفي القاهرة تسلم سفير دولة فلسطين دياب اللوح أوراق الاعتماد نيابة عن السيد الرئيس.

وقدم السفراء خلال مراسم تقديم أوراق اعتمادهم للرئيس، تحيات رؤساء دولهم، ورغبة قادتهم في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك بين الشعبين والبلدين.

بدوره، أعرب سيادته عن تمنياته للسفراء بالنجاح في مهامهم الجديدة، حيث أرسل تحياته لقادتهم وشعوبهم.

#الرئيس عباس

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