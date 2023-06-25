الرئيس عباس يستقبل رئيس اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي

رام الله/سما/

استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، رئيس اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي مازن الحساسنة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والمشرف العام على الاعلام الرسمي الوزير أحمد عساف.

واطلع الحساسنة سيادته على النشاطات التي يقوم بها الاتحاد في تركيا ودوره في تعزيز التواصل بين أبناء شعبنا في الوطن والشتات على المستويات كافة.

وأكد حرص الاتحاد على تعزيز الاستثمار في الوطن، لدعم الاقتصاد الوطني، وتبني مبادرات وطنية لتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني على أرضه.

من جانبه، أشاد الرئيس بالجهد الوطني الذي يقوم به رجال الأعمال في الشتات من خلال نشاطاتهم الاقتصادية التي تعزز صمود المواطن على أرضه، وتساهم في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا في الشتات.