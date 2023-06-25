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الهيئة: تضييقات كبيرة على الأسيرتين فاطمة شاهين وعطاف جرادات

الأحد 25 يونيو 2023 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الأحد، تفاصيل الظروف الصعبة و السيء التي يواجهنها الأسيرتين فاطمة شاهين وعطاف جرادات في سجن الرملة.

وقال محامي الهيئة فواز شلودي أن الأسيرة جرادات تتواجد كمرافقة للأسيرة المصابة شاهين، والتي تعرضت لإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال عند اعتقالها، استهدفوا منطقة العمود الفقري والبطن، مما أدى الى إصابتها بالشلل. وما زالت تعاني من آلام حادة وانتفاخ مكان الإصابة يسبب لها أوجاع حادة يجعلها مستيقظة طوال الليل.

كما تفرض عليها ادارة السجون عقوبات اضافية، فهي محرومة من زيارة أهلها أو التواصل معهم عبر الهاتف العمومي.

وتؤكد الهيئة أن وضع الأسيرتين في سجن الرملة سيء جدا، حيث يعانين من عدة أمور، أهمها:

1. الغرفة التي تم وضع الأسيرات بها صغيرة جدا و لا يستطعن التنقل بحرية داخلها.

2. لا يوجد بها شباك والتهوية سيئة جدا.

3. يوجد فقط سرير واحد للأسيرة فاطمة، أما الأسيرة عطاف فتنام على كرسي مثل الذي يوضع بالمستشفيات للمرافقين الأمر الذي سبب لها آلاما حادة بالظهر والرقبة .

4. منذ أن حضرت الأسيرة عطاف الى السجن كمرافقة للأسيرة فاطمة لم يسمح لها بزيارة الاهل، فالصليب يقول ان مصلحة السجون ترفض الزيارة بحجة أنها الأسيرة الوحيدة بهذا السجن.

5. لا يسمح للأسيرة فاطمة بالحديث هاتفيا عبر الهاتف العمومي بالسجن منذ اعتقالها ويسمح فقط للأسيرة عطاف.

6. ساحة الفورة سيئة جدا ومتسخة وهناك صعوبة بالوصول إليها .

#هيئة الأسرى #فاطمة شاهين #عطاف جرادات #الاحتلال #الاسيرات الفلسطينيات

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