بلدية خان يونس تُجهز خطة لنظافة المدينة خلال إجازة عيد الأضحى

خانيونس / سما /

أعدت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة خطة عمل لنظافة المدينة والأحياء المختلفة والمخيم خلال وقفة عرفة وأيام عيد الأضحى، وذلك للمساهمة في تعزيز الجوانب الصحية والبيئية بالمدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته البلدية بحضور مُسير دائرة الصحة والبيئة م. عمر مطر، ورئيس قسم النظافة أ. محـمد الأغا، ورئيس قسم الإعلام والترويج أ. صائب لقان، ومسؤول وحدة الآليات أ. محمد الأسطل، ورئيس قسم الوسطى والجنوب في المجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة م. وسام أبو جلمبو، ونائب مدير صحة البيئة بوكالة الغوث أ. محمد عاشور، ومدير شركة سطركو أ. علي الخطيب، لمناقشة آليات العمل المقترحة.

وأكد م. عمر مطر على أهمية العمل وفق الخطة لتنظيف شوارع خان يونس من النفايات ومخلفات الأضاحي، مبينًا أن الفرق الميدانية ستباشر عملها كالمعتاد صباح يوم الثلاثاء "وقفة عرفة"، ودفع المزيد من صناع الجمال والآليات في تمام الساعة العاشرة مساءً للعمل على نظافة المدينة من مخلفات البسطات والمحلات والأسواق، ليتم ترحيلها تباعًا إلى مكب النفايات الصلبة الواقع شرق المدينة

وأوضح م. مطر أن جمع النفايات ومخلفات الأضاحي سينطلق الساعة الثانية ظهر اليوم الأول من عيد الأضحى، وكذلك العمل في جمع النفايات خلال أيام إجازة العيد بشكل اعتيادي، مشيراً إلى أهمية تعاون المواطنين مع فرق البلدية العاملة في الميدان واتباع الإرشادات الصحية للحفاظ على السلامة العامة.

ودعت البلدية المواطنين وكافة وأصحاب حظائر الأبقار إلى الالتزام بالتوجيهات الخاصة بالنظافة، ووضع المخلفات في أكياس محكمة الإغلاق وتجميعها في أماكن محددة لسهولة الوصول إليها دون إهدار الوقت والجهد، إضافةً إلى عدم إسالة المياه في الشوارع التي تؤدي إلى مكاره صحية وإحداث تآكل في شبكة الطرق.