محافظة القدس تطلق فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

القدس المحتلة / سما /

أطلقت محافظة القدس، اليوم الأحد، في مقر المحافظة ببلدة الرام، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف السادس والعشرين من شهر حزيران من كل عام، تحت شعار "يدًا بيد للقضاء على آفة المخدرات".

وقال نائب محافظ القدس عبد الله صيام، إن إطلاق الفعالية تأكيد على أن فلسطين في مسارها الصحيح والهام في محاربة المخدرات، وحماية أبنائنا من هذه الآفة التي يعاني منها العالم أجمع.

وبين أن فلسطين تواجه هذه الآفة رغم كل التحديات التي فرضها الاحتلال، خاصة محافظة القدس التي تعتبر أكثر استهدافًا بها، مؤكدًا ضرورة العمل لمكافحة هذه الظاهرة لحماية أبناء شعبنا من الوقوع فيها.

بدوره، قال نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد لطفي اشتية، إن الإدارة تعمل وفق منهجية عمل تتضمن الوقاية، والتوعية، والعلاج، ولا يمكن العمل عليها وإنجاحها دون شراكة مع كافة المؤسسات والجمعيات، واللجان المختصة، وعلى رأسها اللجنة العليا لمكافحة المخدرات، في ظل انتشار هذه الظاهرة في المحافظات.

من جانبه، أوضح مدير عام الشؤون العامة في محافظة القدس نادر حموز، أن ظاهرة المخدرات مؤخرًا تتزايد بين فئة النساء والأطفال، ما يستدعي وقفة جادة من الجميع للحد من انتشار هذه الظاهرة، مع ضرورة العمل مع فئة الشباب من خريجي الجامعات، وإشراكهم في العمل.