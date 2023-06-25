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كريم عبد العزيز يعود إلى الكوميديا بفيلم بيت الروبي

الأحد 25 يونيو 2023 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
كريم عبد العزيز يعود إلى الكوميديا بفيلم بيت الروبي



وكالات / سما /

يعود النجم كريم عبد العزيز إلى الكوميديا التى اعتاد تقديمها من جديد من خلال فيلمه "بيت الروبى"، الذى بدأ عرضه الأربعاء الماضى فى السينمات المختلفة، وينافس به في موسم عيد الأضحى، وذلك بعد مشاركته فى سلسلة من الأعمال الجادة خلال الفترة الماضية.

وقدم النجم كريم عبد العزيز العام الماضى فيلم "كيرة والجن" وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، ويرصد الفيلم حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، ويتناول واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.

وهو من وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتي، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

وعلى مستوى الدراما شارك كريم عبد العزيز في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار عام 2021، وفي العام التالي شارك في الجزء الثالث من العمل، وهو العمل الذي تناول تضحيات رجال الشرطة والجيش، ورصد الفترة التي تلت ثورة يناير، وكيفية محاربتهم للإرهاب، كما سلط الضوء على أبرز الأحداث السياسية والتاريخية في تلك الفترة.

كما يواصل عبد العزيز التحضير لمسلسله الجديد "الحشاشين" الذى كان من المفترض عرضه فى رمضان 2023، وتم تأجيله لرمضان 2024، وهو سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، شريف سلامة، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، محمد علاء جمايكا، أمير المصرى، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

يذكر أن فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، محمد السويسي وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

#كريم عبد العزيز #الكوميديا #بيت الروبي #فيلم

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