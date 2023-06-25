حجارة بالثوم والفلفل.. نوع طعام صيني يثير الدهشة

وكالات / سما /

وسط أزمة غلاء المعيشة، استعادت وجبة لقبت بـ"أقسي طبق في العالم" او "طعام المعاناة" شعبية في الصين خاصة بين صيادين مقاطعة هوبي بشرق الصين حيث أبصرت النور عندما نفد الطعام عندهم وقت ابتكارها.

نوع الطعام الذي يثير الاستغراب يتألف من مجموعة من الحجارة الصغيرة التي يتمّ امتصاصها للاستمتاع بالنكهة الغنية بالثوم والفلفل والنكهات المطهية في دراجات حرارة عالية، ثم "بصقها".

ويعرف أقسي طبق في العالم باسم "suodiu "، أي "امتصاصها والتخلص منها دون ابتلاع للحجارة"، وفقا لعدة وسائل إعلام عالمية، شبكة “سي إن إن" و “الديلي ميل" البريطانيتين.

طبق suodiu

أشاد بطبق “suodiu ” بعض الطهاة على الإنترنت ووصفوها بأنها وجبة "لذيذة" بينما أظهرت مقاطع فيديو أخرى رواد المطعم يبصقون الحجارة، مذعورين من حالة الطبق.

ظهر مقطع فيديو للوجبة نُشر على TikTok، وحصل على أكثر من 1.5 مليون مشاهدة طاهٍ يطبخ طبقا من الصخور قبل بيعه مقابل 1.74 جنيها إسترلينيًا.

طعام غريب

وصرح أحد مستخدمي TikTok بأن "هضمه صعب''، بينما أضاف آخر قائلاً: "إنهم يعيدون استخدام نفس الحصى"، وتابع ثالث: "الحاجة المندفعة لقضم الصخرة ستحطم أسناني".

وفقا لتقرير إعلامي محلي يُعتقد أن تاريخ Suodiu يعود إلى مئات السنين وتم تناقله على مدى أجيال من قبل الملاحين حيث كانوا يعلقون منتصف النهر، وينفذ الطعام منهم أثناء تسليم البضائع.