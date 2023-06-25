تنويه مهم لذبح الأضاحي في مدينة غزة

غزة / سما /

تستعد بلديات قطاع غزة لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك وتنظيم ذبح الأضاحي، مؤكدة على تنويهات مهمة لسير مراسم الذبح في مدينة غزة.

وقال حسين عودة مدير دائرة العلاقات العامة في بلدية غزة، إنه تم ترخيص نقاط ذبح مؤقتة منتشرة في كل أحياء مدينة غزة لضبط عملية الذبح العشوائي والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ومنع حدوث مكاره صحية.

وأوضح أنه سيتم خلال اليوم نشر 36 نقطة ذبح في المدينة مع توضيح أماكنها على الخريطة، ونتوقع زيادة عددها لنحو 45 مسلخ.​

وأكد وجود فريق من البلدية لتنفيذ جولات ميدانية في المدينة لمتابعة المسالخ ورصد مخالفات الذبح خارج المسالخ.

وبين أنه سيتم تحرير مخالفة لكل من يقوم بالذبح خارج نقاط الذبح والمسالخ.