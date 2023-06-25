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وحدات القمع تقتحم قسم (21) في "عوفر" وتُجري تفتيشات استفزازية

الأحد 25 يونيو 2023 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
وحدات القمع تقتحم قسم (21) في "عوفر" وتُجري تفتيشات استفزازية



رام الله / سما /

اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قسم (21) في معتقل "عوفر"، ونفذت عمليات تفتيش وتخريب واسعة في القسم، ودمرت مقتنيات الأسرى.

وأوضح نادي الأسير في تصريح صحفي مقتضب، أن وحدات القمع "اليماز، والمتسادا" اقتحمت قسم (21) في معتقل "عوفر"، وعبثت بأغراض الأسرى ومقتنياتهم.

وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، تضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات، وخدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال، وتلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع الأسرى والتنكيل بهم، باستخدام أسلحة مختلفة، منها السلاح الأبيض، والهراوات، والغاز السام المسيل للدموع، وأجهزة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجسم، وأسلحة تطلق رصاصا حارقا، ورصاص "الدمدم" المحرم دوليا، ورصاص غريب يحدث آلاما شديدة.

#وحدات القمع الاسرائيلية #عوفر

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