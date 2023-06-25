رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

"يديعوت احرونوت":

شهادة رئيسية اليوم ضد بنيامين نتنياهو

التمرد ضد بوتين

في الجيش يعرفون ان اعتداءات المستوطنين تمس بأمن إسرائيل

أكثر من 20 عملية إجرامية ضد الفلسطينيين: نهاية أسبوع للإرهاب اليهودي

مسؤولون كبار في إدارة بايدن: على إسرائيل وقف عنف المستوطنين

الاحتجاجات ترتفع بالشوارع وأكثر من 10 آلاف في مظاهرة تل ابيب وايهود براك يدعو الى العصيان المدني

الائتلاف الحكومي سيقر اليوم إقرار قوانين لإضعاف الجهاز القضائي

تهديد الدروز بخطوات لم تشهدها إسرائيل اذا لم يتوقف العمل في بناء المروحيات بالجولان

نتنياهو يأمر بتجميد العمل بالجولان

"معاريف":

التمرد والتهدئة في روسيا

النائبة العامة: سننجح بإدانة نتنياهو في ملف الرشوة

الاعتداءات على الفلسطينيين إرهاب قومي

قادة الأجهزة الأمنية ينددون بالمستوطنين

الولايات المتحدة قلقة من اعتداءات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية

هتف الدروز في كفر ياسيف: "بالروح بالدم نفديك يا جولان"

"هآرتس":

آلاف المتظاهرين للأسبوع 25 ضد الحكومة وايهود براك يدعو الى العصيان المدني

اعتقال جندي شارك بالاعتداء على الفلسطينيين

مقتل فلسطينيين في نابلس وقلنديا

الأجهزة الأمنية تحذر من عنف المستوطنين الذي سيؤدي الى الفوضى في الضفة

اتهام بن غفير بالمسؤولية عن احداث الضفة

دولتان تنددان بسياسة إسرائيل

السعودية تمنع دبلوماسيين إسرائيليين من الدخول الى حدث دولي في باريس شارك فيه ولي العهد السعودي ردا على أحداث القتل بالضفة والاستيطان