7 أسباب ترفع درجة حرارة الهاتف الذكي.. احذروها

وكالات / سما /

تعد مشكلة ارتفاع درجة حرارة الهواتف الذكية من أكثر المشاكل شيوعاً التي يواجهها الكثير من مستخدمي هذه الهواتف بكافة أنواعها، وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الهواتف الذكية بشكل كبير، وقد تصبح هذه المشكلة خطيرة، إذ يجعله مصدراً للخطر والحرائق، خاصة في فصل الصيف والأيام الحارة.

لماذا ترتفع حرارة الهواتف الذكية؟

وتسخن الهواتف الذكية عادةً بسبب الإفراط في استخدام البطارية أو إجهادها أو ارتفاع درجة الحرارة المباشر بسبب عوامل الجو والتعرُّض للشمس أو حتى في حالات تلف وحدة المعالجة المركزية بالهاتف، وتأتي هذه الحرارة من، (البطارية، أو وحدة المعالجة المركزية (CPU)، أو منفذ الشحن (charging port).

وقد يكون ارتفاع درجة الحرارة المستمر كذلك ناتجاً عن خلل في الجهاز، كما يمكن أيضاً أن يحدث بسبب مواطن الخلل في البرامج المخزّنة عليه، لذا عندما يسخن الهاتف، يجب النظر أولاً إلى البطارية، خاصةً إذا كانت الحرارة قادمة من الجزء الخلفي للهاتف، حيث تعد بطاريات الليثيوم أيون الحديثة قوية للغاية، وهذا هو سبب سخونتها السريعة خاصة في أيام الصيف شديدة الحرارة.

وفي بعض الأحيان قد تتسبب الحرارة في إخراج البطارية لمذيباتها العضوية، التي يمكن أن تشتعل من الحرارة الزائدة أو التعرض لأي شرارة.

الأسباب الأكثر شيوعاً لسخونة الهاتف الذكي:

1- التعرُّض لأشعة الشمس المباشرة

يعتبر ترك الهاتف الذكي في ضوء الشمس المباشر سبب شائع لارتفاع درجة حرارة الهاتف، حتى لو تركت هاتفك في الشمس لفترة قصيرة، فقد يؤدي ذلك إلى استنزاف البطارية والتسبب في مشكلات أخرى في الأداء.

2- إجهاد وحدة المعالجة المركزية

تعد وحدة المعالجة المركزية (CPU) هي العقل المدبر للهواتف الذكية، وهي تُستخدم لتشغيل العمليات والتطبيقات وكل وظائف الهاتف، وإذا كانت هذه الوحدة محملة بشكل زائد وتعاني من فرط الإجهاد والعمل، فقد تتسبب هذه الوحدة في تسخين هاتفك من الداخل، وبالتالي إذا كانت وحدة المعالجة المركزية تحاول أداء العديد من المهام في وقت واحد وتم تشغيل أكثر من تطبيق ثقيل في خلفية الهاتف في وقت واحد، فقد يبدأ في المعاناة من ارتفاع تدريجي في الحرارة قد يصل به إلى التسبب في تلف الهاتف.

3- خلل في البطارية أو كابل الشاحن

عادةً ما يسخن الهاتف قليلاً أثناء الشحن، وذلك لأن عملية الشحن مهمة ومعقدة، ومع ذلك، إذا ارتفعت درجة حرارة الهاتف الذكي بشكل مفرط، فقد يكون ذلك بسبب تلف في البطارية أو كابل الشحن، وفي بعض الأحيان قد تؤدي هذه المشكلة إلى تبعات خطيرة، إذ يمكن لارتفاع حرارة الهاتف الشديدة أثناء توصيله بمصدر كهرباء أن يسبب تماساً كهربائياً ومخاطر باندلاع الحريق.

تابعي المزيد: طريقة لمنع سخونة بطارية الهاتف مع ارتفاع الحرارة في الصيف

4- إجهاد الهاتف بشكل مفرط

قد يسبب سوء استخدام الهواتف الذكية ارتفاع درجة حرارة الجهاز وحتى تلفه، فمثلاً، تؤدي زيادة سطوع الشاشة إلى الحد الأقصى وجمع العديد من التطبيقات والخلفيات ثلاثية الأبعاد إلى إجهاد أداء الهاتف.

وإذا كان هاتفك يسخن بشكل منتظم ومتكرر بشكل لافت، فحاول تقليل سطوع الشاشة، وتقليل عدد التطبيقات المستخدمة، مع اختيار خلفية ثابتة للحفاظ على طاقة وكفاءة الهاتف.

5- الاستخدام المطول للهاتف

اللعب على الهاتف الذكي مثله مثل كثير من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية، قد يجهد وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات إلى أقصى حد، مما يتسبب في توليد قدر كبير من الحرارة في الهاتف، وعلى الرغم من أن جلسات اللعب العرضية لن تتلف هاتفك، فإن عدة ساعات من اللعب المتواصل ستعمل على تسخين جهازك بشكل متكرر، ما يساهم في إتلاف البطارية.

6- فرط استهلاك محتوى الفيديو عالي الدقة

يقوم الكثير من مستخدمو الهواتف الذكية عادةً في بث مقاطع الفيديو المتواصل، مثلما يحدث عند تصفح تطبيقات مثل "يوتيوب وتيك توك"، أو مشاهدة الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت لساعات، وهذا الأمر قد يضر بكفاءة الهاتف الذكي بشكل خاص.

7- إصابة الهاتف بالبرامج الضارة أو الفيروسات

تعد البرامج الضارة والفيروسات من أكثر المشكلات التي قد تلحق الضرر بهاتفك، وذلك لأنه إذا التقط الهاتف إصابة ببرامج ضارة باستخدام تطبيق مزيف أو النقر على رابط مخادع، فقد تتعرض وحدة المعالجة المركزية والذاكرة في الهاتف للاختراق، مما يؤدي إلى تعطيل الأداء وتوليد قدر كبير من الحرارة.