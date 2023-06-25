ادارة بايدن تعلّق دعم المشاريع في مستوطنات الضفة

القدس المحتلة / سما /

علّقت الإدارة الأمريكية التعاون والدعم المالي للمشاريع في المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين بالضفة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد إن "الإدارة الأمريكية الحالية قررت وقف كافة أشكال الدعم المالي للمشاريع العلمية والفنية والتكنولوجية في المستوطنات بالضفة".

ونقلت الهيئة عن مصادر رسمية قولها إن "القرار الجديد يشكل تراجعا عن قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي شرعت للجهات الأمريكية الرسمية دعم المشاريع في المستوطنات".

وجاء قرر إدارة الرئيس جو بايدن ليشكل إلغاء لقرار إدارة ترامب، والعودة للعمل بموجب قرار إدارة أوباما"، نظرا لاعتبار الولايات المتحدة الضفة أراض محتلة والاستيطان فيها غير شرعي.