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المحكمة العسكرية بغزة: الإعدام شنقاً للمدان بجريمة قتل الملازم "خالد مصلح"

الأحد 25 يونيو 2023 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
المحكمة العسكرية بغزة: الإعدام شنقاً للمدان بجريمة قتل الملازم "خالد مصلح"



غزة / سما /

حكمت المحكمة العسكرية الدائمة بهيئة القضاء العسكري، صباح الأحد، على المدان بجريمة قتل شهيد الواجب (ملازم/ خالد مصلح)، بالإعدام شنقاً حتى الموت.

وقضت المحكمة على المدان (عصام سليمان محمد النباهين) مدني سكان النصيرات، من مواليد عام 1990، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 10 يونيو 2023، بالإعدام شنقاً حتى الموت بتهمة القتل قصداً، سنداً لنص المادة (215) معطوفاً عليها المادة (214) من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م.

وكانت النيابة العسكرية وجهت التهمة للمذكور، وأوضحت أنه قام بإطلاق النار على الشرطي (خالد محمد مصلح) بشكل متعمد، بتاريخ 10 يونيو 2023، وكان قاصداً بذلك قتل المجني عليه وإزهاق روحه، وذلك أثناء قيام قوة شرطية بتنفيذ مذكرات قبض صادرة من النيابة العامة بحق الجاني.

وأوضحت المحكمة أن الحكم صدر حضورياً وبالإجماع، وأنه خاضع للاستئناف بحق المدان.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة باشرت أولى جلساتها في القضية بتاريخ 13 يونيو الجاري.

#المحكمة العسكرية #خالد مصلح

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