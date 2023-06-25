فريق جديد ينسحب من بطولة الكأس

رام الله / سما /

أعلن نادي شباب السموع عن عدم مشاركته في بطولة كأس الشهيد ياسر عرفات لأندية دوري المحترفين بالضفة الغربية بسبب الأزمات المالية التي يعاني منها الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال السموع عبر حسابه الرسمي على “الفيسبوك” إنه خاطب اتحاد كرة القدم لتعليق مشاركته في كأس الشهيد ياسر عرفات والتي من المقرر أن تنطلق في الثامن من يوليو المقبل.

وأرجع السموع أسباب طلب تعليق مشاركته في البطولة إلى التخلي المطلق والصريح عن المؤسسة الرياضية الأولى في بلدة السموع من كافة الأطراف، وأنّ الأمور تسير في طريق أبعد من ذلك إن لم يتم تدارك الموقف بشكل عاجل، حسب المنشور على حساب النادي.

ويعاني السموع من أزمة مالية جعلت العديد من اللاعبين يرحلون عن صفوفه إلى جانب الكابتن علي يونس المدير الفني للفريق، الذي استقال بعد نجاحه في قيادة السموع لتفادي الهبوط للدرجة الأولى.

وكانت اللجنة المكلفة بتسيير أعمال النادي من بلدية السموع استقالت بداية شهر يونيو الجاري، في عدم قدرتها على توفير مصادر مالية لبدء التحضير للموسم 2024/2023.