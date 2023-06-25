7 انتصارت و20 هدفاً و7 بطاقات حمراء في بطولة الأشبال و3 مباريات الأحد

غزة / سما /

حققت أندية التفاح ، نماء، أهلي النصيرات ، خدمات دير البلح ، شباب خانيونس ، خدمات رفح ، الأكاديمية الفلسطينية الفوز ضمن مباريات بطولة الأشبال لمواليد 2008.

ولحساب المجموعة الأولى اكتسح فريق التفاح فريق المشتل (0/6) في المباراة التي أقيمت على ملعب اليرموك ، وعلى ملعب الزيتون وضمن المجموعة الثالثة حققت الأكاديمية الفلسطينية الفوز على غزة الرياضي (1-0).

ونجح فريق نماء في الفوز على خدمات جباليا بنتيجة (0/2)، ضمن مباريات المجموعة الرابعة والتي أقيمت على ملعب بيت حانون وشهدت إشهار 7 بطاقات حمراء 3 منها للاعبي نماء، واثنتين للاعبي خدمات جباليا، واثنتين لمدربي الفريقين.

وفي المجموعة السادسة تفوق أهلي النصيرات على خدمات البريج بهدفين نظيفين ، وخطف خدمات دير البلح الفوز على شباب الزوايدة بنتيجة (0/2) والتي أقيمت على ملعب الدرة.

وعلى استاد خانيونس تفوق شباب خانيونس على جاره الخدمات بنتيجة (1/2)، ضمن منافسات المجموعة السابعة ، وفي المجموعة الثامنة فاز فريق خدمات رفح على جماعي رفح بنتيجة (0/4).

مباريات الأحد

الشجاعية – فلسطين

الرضوان – الزيتون

خدمات النصيرات – أهلي البريج