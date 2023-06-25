80 مليون يورو تفصل مبابي عن ريال مدريد!

وكالات / سما /

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني سعيه لتحقيق حلمه بالتعاقد مع النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي، من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

النادي الملكي سعى من قبل لجلب مبابي والحصول على بطاقته من النادي الباريسي في أكثر من مناسبة، لكن كل المحاولات السابقة لم يكتب لها النجاح، ليعود الحديث عن الصفقة من جديد للواجهة في الصيف الحالي.

الصحفي الإسباني توماس جونزاليس كشف عن كواليس جديدة في ملف انتقال مبابي المحتمل إلى الريال، حيث أفاد بأن والدة اللاعب تحافظ على اتصالاتها مع إدارة الريال بشكل سري، منذ شهور عديدة.

وأوضح جونزاليس أن والدة مبابي تتفاوض في الوقت الحالي مع أمير قطر من أجل غلق الصفقة في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن النادي الباريسي لا يمانع خروج اللاعب من عباءته بشرط الحصول على 300 مليون يورو، بواقع 250 مليون يورو و50 مليون يورو أخرى كحوافز وإضافات.

وتقدم الريال بعرض أولي لضم مبابي نظير 150 مليون يورو، مع استعداد فلورنتينو بيريز ورجاله لرفع العرض إلى 200 مليون يورو كقيمة أساسية لبطاقة اللاعب، بجانب حوافز بقيمة 20 مليون يورو.