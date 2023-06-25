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ريال مدريد يضع النقاط على حروف تشواميني

الأحد 25 يونيو 2023 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يضع النقاط على حروف تشواميني



وكالات / سما /

حدد نادي ريال مدريد الإسباني موقفه من رحيل النجم الفرنسي أوريلين تشواميني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسبما أوضح الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، مساء أمس السبت.

وربطت تقارير صحفية في اليومين الماضيين، متوسط ميدان الريال، بإمكانية الرحيل عن الميرينجي في ظل سعي نادي تشيلسي الإنجليزي لانتدابه لترميم خط وسط الفريق في الموسم القادم مع المدرب الجديد ماوريسيو بوتشيتينو.

وأشار خبير سوق الانتقالات إلى أن ريال مدريد لن يفرط في خدمات تشواميني وسيستمر في الاعتماد عليه في تشكيلة الفريق في السنوات المقبلة، مفيداً بأن اللاعب لن يغادر النادي الملكي بأي حال من الأحوال.

وأوضح رومانو أن تشواميني نفسه متمسك بالاستمرار مع الريال، في الوقت الذي يعتبر فيه الميرينجي اللاعب من قوام الفريق الأساسي ومن العناصر الهامة في حاضر ومستقبل اللوس بلانكوس.

اللاعب الذي يبلغ من العمر 23 عاماً شارك مع الريال في 33 مباراة بالدوري الإسباني، وصنع أربعة أهداف لزملائه في الفريق، كما حضر في عشر مباريات بدوري ابطال أوروبا، ولعب مباراتين في كأس العالم للأندية.

#ريال مدريد #تشواميني #الانتقالات الصيفية

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