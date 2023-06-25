موقف جريزمان من الانتقال إلى النصر السعودي

وكالات / سما /

حدد الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، موقفه من الرحيل عن الروخيبلانكوس في الصيف الحالي، والانتقال للعب في الدوري السعودي من بوابة النصر في الموسم القادم.

وتحدثت تقارير صحفية فرنسية في الساعات المقبلة عن سعي النصر للتعاقد مع جريزمان ليرافق كريستيانو رونالدو في هجوم الفريق بالموسم الجديد، في الوقت الذي يستمر فيه العالمي في محاولات تدعيم صفوفه بأسماء لامعة على غرار حكيم زياش، نجم تشيلسي الإنجليزي، ومارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان إنتر ميلان الإيطالي.

وأشارت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية إلى أن النصر مستعد لضم جريزمان من خلال كسر عقده مع الأتليتي بدفع الشرط الجزائي الذي تبلغ قيمته 25 مليون يورو فقط، لكن المشكلة أن اللاعب لا يريد الرحيل عن الفريق المدريدي.

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أكد أن جريزمان يملك خطة واضحة بخصوص مستقبله، مفادها الاستمرار في تقمص ألوان أتلتيكو مدريد، لحبه الشديد للنادي، ولا ينوي المغادرة سواء للنصر أو لأي وجهة أخرى.

ويعني ذلك أن جريزمان يغلق باب النصر في الميركاتو الصيفي الحالي، وسينخرط في تدريبات فريقه بعد العطلة الصيفية تحضيراً للموسم الكروي الجديد مع كتيبة الأرجنتيني دييجو سيميوني.