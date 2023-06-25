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باريس يقترب بشدة من ضم نجم بايرن ميونخ

الأحد 25 يونيو 2023 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باريس يقترب بشدة من ضم نجم بايرن ميونخ



وكالات / سما /

اقترب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بشدة من التعاقد مع الفرنسي لوكاس هيرنانديز، نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسب المعلومات التي نشرتها يومية ليكيب الفرنسية.

وأوضحت الصحيفة أن هيرنانديز بات على مقربة من الانضمام إلى النادي الباريسي، بعدما وصلت المفاوضات بين الناديين إلى مرحلة جيدة للغاية في الساعات القليلة الماضية.

وجرت المفاوضات بين القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس، والنادي البافاري، في ظل اقتراب اللاعب من انتهاء عقده مع إدارة الفريق البافاري، حيث يتبقى في عقده مع الإدارة عام واحد فقط.

ويتفاوض النادي الباريسي ونظيره البافاري في الوقت الراهن على القيمة المالية للصفقة والتي تتراوح بين 35 و40 مليون يورو، على أن يتم الاتفاق في القريب العاجل بين الطرفين.

الجدير بالذكر أن هيرنانديز فضل التعاقد مع النادي الباريسي، حيث وضعه أولوية أمام أعينه في الصيف الحالي، رغم محاولة ثلاثة أندية من كبار القارة العجوز الحصول على بطاقته من النادي البافاري.

#باريس سان جيرمان #بايرن ميونخ #لوكاس هيرنانديز

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