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الأسير جبر نصاصرة يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

الأحد 25 يونيو 2023 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دخل الأسير جبر نصاصرة (46 عاما) من بلدة بيت فوريك شرق نابلس، عامه الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 2002.

وأوضح نادي الأسير، أنّ الأسير نصاصرة تعرض للاعتقال قبل اعتقاله الحالي في عام 1996، لمدة 28 شهراً، ولاحقاً اعتُقل في عام 2002، وواجه تحقيقاً قاسياً، وحكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد ثلاث مرات، إضافة إلى 30 عاماً.

وخلال سنوات اعتقاله، حصل على شهادة البكالوريوس تخصص التاريخ، وفقد شقيقتيه، وحرمه الاحتلال من وداعهما.

والأسير نصاصرة متزوج، وأب لثلاثة أبناء. ويقبع اليوم في سجن "نفحة".

#جبر نصاصرة #سجون الاحتلال

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