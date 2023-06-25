حجاج المكرمة السعودية يغادرون عبر معبر رفح

غزة/ سما /

غادر حجاج المكرمة السعودية لذوي الشهداء، صباح اليوم الأحد، للديار الحجازية عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وشارك في وداع حجاج المكرمة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عبد الهادي الأغا، وأطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود والشرطة المجتمعية.

وبلغ عدد الحجاج المغادرين 500 حاج، ومن المقرر أن تستكمل مغادرتهم خلال اليوم، حيث سيقتصـر العمل في معبر رفح لمغادرة الحجاج فقط، بحسب إعلان سابق لهيئة المعابر.

وأوضحت الهيئة أن العمل باتجاه الوصـول عبر المعبر سيستمر للمسافرين القادمين من الجانب المصري خلال أيام سفر حجاج بيت الله الحرام.