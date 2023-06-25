القناة 12 العبرية: إحباط هجوم من قبل الحرس الثوري ضد إسرائيليين بقبرص

وكالات / سما/

قالت القناة ( 12 ) العبرية اليوم الأحد، انه تم إحباط هجوم شنته عناصر مرتبطة بالحرس الثوري الايراني ضد إسرائيليين في أراضي جمهورية قبرص على حد زعم الموقع.

وقالت مصادر لوسائل الإعلام اليونانية إن الإجراءات المضادة تم تنفيذها من خلال إجراءات منسقة لوكالات المخابرات الإسرائيلية والأمريكية.

وذكر موقع محلي على الإنترنت أن "أجهزة مخابرات الدولة القبرصية راقبت عن كثب العمليات في الأشهر الأخيرة ، وتم إحباط الهجوم".

كما أفادت وسائل إعلام محلية أن هذا هو الهجوم الثاني الذي تم إحباطه في السنوات الأخيرة على إيران ، بعد أن ألقي القبض قبل عامين على مواطن أذربيجاني يحمل جواز سفر روسيًا ، على صلة أيضًا بالحرس الثوري.