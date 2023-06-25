  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اطلاق نار على قوة للاحتلال قرب نابلس

الأحد 25 يونيو 2023 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اطلاق نار على قوة للاحتلال قرب نابلس



رام الله / سما /

زعم موقع عبري نقلا عن جيش الاحتلال بان مركبة مسرعة اطلقت صباح اليوم الأحد، النار على قوة عسكرية للاحتلال عند مفترق يتسهار جنوب نابلس شمال الضفة الغربية دون ان يبلغ عن وقوع إصابات.

وزعم الموقع بان جيش الاحتلال دفع بتعزيزات للمكان ونفذ عمليات تمشيط واسعة بحثا عن المركبة .

واضاف الموقع "مسلحون فلسطينيون أطلقوا النار قبل قليل من مركبة مسرعة تجاه قوة من الجيش عند مفترق يتسهار جنوب نابلس، دون وقوع إصابات".

وفي نفس السياق، اعاق جيش الاحتلال حركة السير وفتش عددا من المركبات وشدد من الاجراءات على الاهالي قرب بلدة بيتا ومداخل مدينة نابلس .

الأكثر قراءة اليوم

قائد فاغنر إلى بيلاروسيا.. الكرملين يكشف تفاصيل التسوية

"فاغنر" توقف تمردها العسكري بوساطة بيلاروسية

ميدل إيست آي: هكذا تحولت إجازة أسر فلسطينية أمريكية في ترمسعيا إلى "كابوس"

بوتين: أمر واحد لا يمكن أن أسامح عليه (فيديو)

نتنياهو يرجئ أعمال بناء التوربينات في الجولان المحتل وبن غفير يرد

قرار هام من واشنطن حول الأحداث في روسيا

من هو طبّاخ بوتين؟.. بائع النقانق الذي انقلب على “بابا الكرملين”..

الأخبار الرئيسية

الكشف عن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

image_processing20230625-18002-99sksu

أجهزة الأمن الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة "إرهاب قومي"

قناة عبرية تزعم: الأردن يعتقل 4 أشخاص هربوا السلاح للضفة بتوجيهات من الرجل الثاني في حماس

كتائب القسام: استخدام الاحتلال للطائرات بالضفة هو بداية نهاية وجوده

نتنياهو يرجئ أعمال بناء التوربينات في الجولان المحتل وبن غفير يرد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية