اطلاق نار على قوة للاحتلال قرب نابلس

رام الله / سما /

زعم موقع عبري نقلا عن جيش الاحتلال بان مركبة مسرعة اطلقت صباح اليوم الأحد، النار على قوة عسكرية للاحتلال عند مفترق يتسهار جنوب نابلس شمال الضفة الغربية دون ان يبلغ عن وقوع إصابات.

وزعم الموقع بان جيش الاحتلال دفع بتعزيزات للمكان ونفذ عمليات تمشيط واسعة بحثا عن المركبة .

واضاف الموقع "مسلحون فلسطينيون أطلقوا النار قبل قليل من مركبة مسرعة تجاه قوة من الجيش عند مفترق يتسهار جنوب نابلس، دون وقوع إصابات".

وفي نفس السياق، اعاق جيش الاحتلال حركة السير وفتش عددا من المركبات وشدد من الاجراءات على الاهالي قرب بلدة بيتا ومداخل مدينة نابلس .