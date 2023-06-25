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مواجهات واعتقالات في الضفة

الأحد 25 يونيو 2023 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات واعتقالات في الضفة



رام الله / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر الأحد، مناطق متفرقة من الضفة واعتقلت عدة مواطنين، وسط اندلاع مواجهات.

وفي جنين، اندلعت اشتباكات فجر اليوم، في منطقة "الحرش" غرب المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلا وفتيين من بلدتي يعبد وعرابة، جنوب غرب جنين، وهم ريان طه حمارشة، ووسام نور زيد الكيلاني الذي اعتدت عليه بالضرب خلال اقتحامها بلدة يعبد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الطفل كريم أنور تلالوة (12 عاما)، خلال اقتحامها بلدة عرابة.

وفي قلنديا، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سليمان أبو غوش شقيق الشهيد حسين أبو غوش، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته خلال اقتحامها للمخيم.

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال المواجهات الليلية التي اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة حوسان قضاء بيت لحم.

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