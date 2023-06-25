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حالة الطقس: أجواء صيفية حارة وجافة

الأحد 25 يونيو 2023 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: أجواء صيفية حارة وجافة



رام الله / سما /

 قالت دائرة الارصاد الجوية ان الجو اليوم الاحد يكون حاراً نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً ولطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح إلى جنوبية غربية شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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