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نقابة الصحفيين تدين استهداف المستوطنين لطاقم تلفزيون فلسطين

السبت 24 يونيو 2023 11:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين تدين استهداف المستوطنين لطاقم تلفزيون فلسطين



رام الله/سما/

أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إرهاب عصابات المستوطنين في قرية أم صفا شمال رام الله، واستهداف طاقم تلفزيون فلسطين أثناء تغطيته الاعتداءات على أبناء شعبنا، ونجاته من موت محقق وإصابة كاميراته بالرصاص.

وقالت النقابة في بيان صدر عن أمانتها العامة، مساء اليوم السبت، إنه "حسب متابعتها، أطلق مستوطنون مسلحون يرتدون الزي المدني الرصاص بشكل مباشر على طاقم تلفزيون فلسطين في قرية أم صفا شمال رام الله، الذي ضم الزميلين محمد راضي وفلانتينا أبو حامد، ما أدى إلى إصابة الكاميرا بشكل مباشر".

وطالبت النقابة المؤسسات الدولية والحقوقية العمل على توفير الحماية لأبناء شعبنا والطواقم الصحفية في وجه إرهاب قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

وأشادت النقابة بالجهود التي يبذلها الزملاء والزميلات الصحفيون والطواقم الصحفية في التغطية المستمرة، مشيرة الى أن تكرار الاعتداء عليهم يؤكد دورهم الكبير في فضح جرائم الاحتلال والمستوطنين.

#نقابة الصحفيين

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