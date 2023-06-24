الرئيس عباس يستقبل وفدا من الجامعة العربية

رام الله/سما/

استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم السبت بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، وفدا من الجامعة العربية برئاسة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، د. هيفـــاء أبـو غــزالة.

ونقلت أبو غزالة تحيات أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، مؤكدة حرص الجامعة العربية على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لدولة فلسطين من اجل دعم صمود الشعب الفلسطيني وتمكينه من البقاء على أرضه في مواجهة سياسة الاقتلاع والتهجير.

وقدمت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، شرحا تفصيليا عن زيارتها، التي تأتي في سياق إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد في فلسطين بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا"، في اطار الجهد المبذول لتخفيف حدة الفقر في فلسطين، بآليات عمل محددة وملموسة وقابلة للتطبيق والقياس والمراجعة.

وأكدت أبو غزالة عزم جامعة الدول العربية على تنظيم مؤتمر الطفل الفلسطيني الثاني، الذي سيعقد في العاصمة الأردنية عمان، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

بدوره، اكد الرئيس، أهمية جهود جامعة الدول العربية، مشيدا بما تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية في اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد في فلسطين، لما لها من أهمية في تعزيز صمود أبناء شعبنا الفلسطيني، كما أشاد سيادته بعقد مؤتمر الطفل الفلسطيني الثاني.

وحضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية، ستطلق يوم غد الاحد، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد في فلسطين، والتي تم التحضير لها، بالتعاون والشراكة بين الوزارة والفريق الوطني، وجامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا".