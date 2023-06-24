أحداث روسيا: نتنياهو يقيم الوضع والخارجية الإسرائيلية تحذر وجنرال أمريكي يلغي زيارة مهمة لتل أبيب

القدس المحتلة/سما/

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري في نهاية اليوم السبت، تقييما للوضع في روسيا، بمشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين.

وقال مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية، "إن الوزارة تدرس إمكانية إصدار تحذير سفر للإسرائيليين الموجودين في روسيا أو، الذين يخططون للسفر إلى هناك ، بعد الأحداث في البلاد، جاء ذلك وفق ما أورده موقع واللا العبري اليوم السبت.

وبحسب الموقع، فان لجنة الهجرة والاستيعاب ستجتمع لمناقشة خاصة في ضوء الأزمة في روسيا.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية مارك ميلي ألغى زيارة مهمة لإسرائيل غدا بسبب الأحداث في روسيا.

ووفق يديعوت، كان من المفترض أن يناقش ميلي مع كبار الضباط الإسرائيليين التطورات في إيران والتعاون العسكري والساحة الفلسطينية وحزب الله.

ويأتي ذلك في وقت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية والعسكرية الروسية مع تمرد مسلح أعلنه مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة حيث يزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن جميع الرسائل ومشاهد الفيديو التي انتشرت على الشبكات الاجتماعية والمنسوبة ليفغيني بريغوجين مؤسس مجموعة "فاغنر" حول "ضربة وجهتها وزارة الدفاع الروسية" للمعسكرات الخلفية لـ"فاغنر" لا تتوافق مع الواقع وهي استفزاز إعلامي.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، ألقى بوتين كلمة طارئة بعد دعوة مؤسس "فاغنر" للعصيان المسلح واصفا هذه الدعوة بالخيانة لروسيا وشعبها، وأكد أن منظميها لن يفلتوا من العقاب.

وأشار إلى أن محاولة التمرد العسكري طعنة في الظهر، وأن السلطات الروسية لن تسمح بانقسام روسيا وستحرص على حماية الشعب.