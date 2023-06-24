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اشتية يطلع وفدا من الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال

السبت 24 يونيو 2023 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يطلع وفدا من الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال



رام الله/سما/

 أطلع رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، وفدا من جامعة الدول العربية برئاسة مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية هيفـــاء أبـو غــزالة، على آخر تطورات الأوضاع وانتهاكات الاحتلال بحق شعبنا.

وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، على أهمية الزيارات لفلسطين بهدف الاطلاع على الأوضاع على أرض الواقع، وحشد الدعم للقضية الفلسطينية وفضح ممارسات الاحتلال وانتهاكاته بحق شعبنا، ولتشكل رسالة أمل وتعزيز صمودنا.

وأطلع اشتية الوفد على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع وانتهاكات الاحتلال واعتداءات المستوطنين الإرهابية المتواصلة على عدد من البلدات والقرى وما شهدته من حرق للمنازل والمركبات وتدمير للممتلكات في ترمسعيا واللبن وسنجل وعوريف وأم صفا، وبحماية من جيش الاحتلال.

وأشار الى أن الحكومة في إسرائيل اليوم تشهد تغييرا كاملا في النظام نحو الصهيونية الدينية، وعلى رأس أهدافها الحرب على القدس والمقدسات فيها خاصة المسجد الأقصى، ومسارعة وتيرة الاستيطان بشكل كبير، وتغيير قواعد إطلاق النار بهدف القتل.

وقال اشتية: "في ظل غياب الأفق السياسي نحن الآن بحاجة بشكل كبير لعمل مشترك من أجل خلق حراك دولي على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

#محمد اشتية

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