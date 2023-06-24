  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بوتين يعتمد قانونا يسمح بتجنيد السجناء في القوات المسلحة الروسية

السبت 24 يونيو 2023 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يعتمد قانونا يسمح بتجنيد السجناء في القوات المسلحة الروسية



موسكو/سما/

اعتمد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا يسمح بتجنيد السجناء للخدمة العسكرية بموجب عقود، باستثناء أولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة.

ووفقا للقانون، سيتمكن المواطنون ممن لديهم سوابق جنائية من إبرام عقد للخدمة العسكرية أثناء التعبئة أو الأحكام العرفية. ولا ينطبق هذا القانون على المدانين بجرائم جنسية ضد القاصرين، وكذلك المواد المتعلقة بالإرهاب أو الخيانة أو التجسس أو التعامل غير المشروع أو سرقة المواد النووية أو التعدي على حياة رجال الدولة أو الاستيلاء بالقوة على السلطة، وعلى المتهمين بخلق مجتمع متطرف، وغيرها من الجرائم الجسيمة والخطيرة بشكل خاص.

وينص القانون أيضا على أن المواطنين محدودي القدرة الجسدية على الخدمة في الجيش، سيكون بإمكانهم إبرام عقود مع القوات المسلحة خلال فترة التعبئة والحرب.

وستقرر وزارتا الدفاع والعدل حيثيات الخدمة العسكرية لهؤلاء المواطنين.

وكان مجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسيان قد وافقا على هذا القانون الأسبوع الماضي. وجاءت المبادرة بمشروع هذا القانون من قبل رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما، أندريه كارتابولوف، ونائبه الأول، أندريه كراسنوف، في نهاية مايو الماضي.

#بوتين

الأكثر قراءة اليوم

"مرعبة وحادة".. نظرة الأمير محمد بن سلمان لجون كيري تشعل مواقع التواصل

لأول مرة.. مجندة إسرائيلية قادت لمقتل الشرطي المصري محمد صلاح تكشف الكواليس (صورة)

فصائل المقاومة تتحدث عن سلوك عدواني خطير للاحتلال ستكون مآلاته وخيمة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

مجموعة فاغنر تسيطر على مواقع عسكرية بينها مقر وزارة الدفاع في روستوف

بوتين يصف محاولة التمرد بأنه جريمة خطيرة وطعنة في الظهر

قائد فاغنر يتهم الجيش الروسي بقصف قواته ويدعو إلى "تمرد مسلح"

الأخبار الرئيسية

photo_2023-06-24_15-58-59

ميدل إيست آي: هكذا تحولت إجازة أسر فلسطينية أمريكية في ترمسعيا إلى "كابوس"

photo_2023-06-24_14-42-18

إصابة جندي إسرائيلي وإحراق مركبة عسكرية للاحتلال في "أم صفا" (فيديو)

o7uzxgzcdwrprc-1687359910

تقرير: مخطط توسيع مستوطنة "عيلي" كان جاهزا قبل العملية

إصابتان في صفوف حجاج غزة جراء حادث سير في مكة المكرمة

photo_2023-06-24_11-55-39

مستوطنون يهاجمون قرية أم صفا ويحرقون 10 منازل و7 مركبات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية