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أردوغان يعرب عن دعمه الكامل للقيادة الروسية في مواجهة العصيان المسلح

السبت 24 يونيو 2023 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يعرب عن دعمه الكامل للقيادة الروسية في مواجهة العصيان المسلح



أنقرة/سما/

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن دعمه الكامل للخطوات التي تتخذها القيادة الروسية في تصديها للعصيان المسلح الذي أعلنه قائد مجموعة "فاغنر" الليلة الماضية.

وجاء في بيان عن الكرملن أنه وبمبادرة من الجانب التركي، أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين محادثات هاتفية مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وأطلع الرئيس الروسي نظيره التركي على الوضع في البلاد في ظل محاولة العصيان المسلح.

وأضاف البيان أن أردوغان أعرب لبوتين عن دعمه الكامل للخطوات التي تتخذها القيادة الروسية لمواجهة هذه المحاولة.

#اردوغان #تركيا

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